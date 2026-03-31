阪神が３１日、セ・リーグから「２０２５年ＪＥＲＡセントラル・リーグ優勝レプリカトロフィー」を贈呈された。京セラドーム内で贈呈式が行われ、粟井球団社長が出席。「球団全員とファンのみなさんが一緒になって勝ち取ったリーグ優勝なので、誇りに思って、また新しいトロフィーをとりにいく」と決意を新たにした。杵渕セ・リーグ統括は「球団創設９０周年の節目の年に、９月７日というリーグＮＰＢ最速（２リーグ分立後）