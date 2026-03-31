昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が３１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、所属のトヨタ自動車について「支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と明かした。紀平は「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」とつづり、「これまで競技生活を温かく支えていただき、本当にありがとうございました