◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がった。この日の仙台は朝から雨模様。しかし、午後４時１分の試合開始時にはやんでいた。開幕を待ちわびていた東北のファンから前田健に大声援が注がれた。日米通算１６５勝の右腕は前日