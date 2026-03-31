食卓には、人の縁が宿る。料理家・文筆家の麻生要一郎さんが今も年末に作る豚の昆布巻きには、千駄ヶ谷のおばあちゃん姉妹との物語がある。クックパッドのポッドキャスト番組『ぼくらはみんな食べている』で語ってくれました。 お告げ通りに、おばあちゃんが出てきた 母を看取り、水戸の実家で片付けを終えた麻生さんが、もう一度東京で暮らそうと決めたとき、頼ったのは友人のお告げだった。 「お告げをくれる人がいるんです