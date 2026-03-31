第98回選抜高校野球大会応援団賞」の受賞校が発表され、最優秀賞には21世紀枠で出場した長崎西が選ばれた。75年ぶりセンバツ出場の長崎西は、野球部マネジャーが作詞・作曲したチャンステーマ「西高サンバ」などを演奏し、応援団が「NISHI（西）」の文字を表現して盛り上げたことが評価された。優秀賞は佐野日大（栃木）、専大松戸（千葉）、崇徳（広島）の3校。「応援団賞」はセンバツ出場32校の1回戦が対象。（1）応援