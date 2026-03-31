テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。共演したお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）にまさかの凡ミスで謝罪する場面があった。MEGUMIは「パートナーディレクターとかプロデューサーとかってどうやって決まるんですか？」と質問。佐久間氏は「あるのは確実にやっぱり、見せたい自分が先にある人は、ディレクターがどうこ