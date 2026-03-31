女優の萩尾みどり（72）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。萩尾は、料理好きの母と会社員だった父のもとに生まれ、千葉大理学部在学中の20歳の時に女優デビュー、同番組では司会の黒柳徹子から「元祖高学歴女優」と紹介された。今では41歳になる長男と同居しており、長女は結婚し独立、孫も誕生した。自身のきょうだいについて、萩尾は「3姉妹で、姉、私、妹で、“