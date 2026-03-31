◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年3月31日京セラＤ）阪神の中川勇斗捕手（22）が31日、試合前練習でDeNAの牧にあいさつする場面があった。2人は合同自主トレをともにする師弟関係。昨年、中川が入団から5年連続で2桁本塁打をマークしている牧に弟子入りし、今年1月も鹿児島で汗を流してきた。昨年12月には「スイングスピードのことを聞きたい。自分はめっちゃ速いわけじゃない。スイングが速くなれば変化（球）を待ってい