女優・日向未来（23）が31日、公式Xを更新。所属事務所の退所を発表した。「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へ」と書き出した日向。「この度、2026年3月31日をもちまして株式会社アデッソを退所することになりました」と報告した。「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくださった事務所の皆様には、 心より感謝しております」と感謝。「そして、