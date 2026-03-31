お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が30日、自身のインスタグラムを更新。「ワンオペ弾丸！グアム旅（私の両親もいたから安心安全）」に出かけたことを明かし、親子ショットなどバカンスを楽しむ様子を披露した。【写真】「最高でした」娘たちとグアム旅行を楽しむ近藤千尋近藤は「パパはお仕事のため来れなかったので寂しい気持ちもありましたが…それも吹っ飛ぶくらいのリゾナー