高松宮記念6着ナムラクレア（牝7＝長谷川、父ミッキーアイル）は予定通り引退し、生まれ故郷の谷川牧場（北海道浦河町）で繁殖に上がる。31日、長谷川師は「G1を獲らせてやれなかったのは僕の責任ですが、7歳のここまで走れたのはクレアの関係者、厩舎スタッフが頑張ってくれたから。血統的な背景も素晴らしい。クレアを超える馬が出てきてくれても」と感謝し、エールを送った。4日に栗東トレセンを退厩する予定。通算25戦6