31日は全国的に「春の嵐」となっていて、関東では大雨と強風による交通への影響に注意が必要です。30日夜から低気圧の影響で全国で激しい雨が降っていて、徳島・美波町で1時間降水量が79.0mmなど3月の観測史上最多となったほか、九州では31日朝、長崎市の住宅前の斜面で崖崩れが発生しました。高さ約5メートル、幅約10メートルにわたって崩れましたが、けが人はいませんでした。現在は雨の中心が東海や関東に移り、静岡・浜松市で2