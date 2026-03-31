JR四国は、2027年3月15日に特急「しおかぜ」「南風」が運行開始55周年を迎えることを記念し、2026年4月1日から「四国をつなぐ“かぜ”キャンペーン」をスタートします。2028年3月末までの約2年間にわたり開催されるこのキャンペーンでは、デジタルスタンプラリーやInstagramでの写真投稿企画、さらにお得なチケットレス特急券の発売など、四国を五感で楽しむための材料が数多く用意されています。さらに、8000系特急電車の2度目の