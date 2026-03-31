3月31日、B1西地区の大阪エヴェッサは、浅井弘士郎がユース育成特別枠としての活動を終了したことを発表した。 大阪府出身で現在18歳の浅井は、188センチ84キロのスモールフォワード。長尾谷高校に在籍しながら大阪U18でプレーし、昨年12月26日にユース育成特別枠として出場選手登録されたことが発表されていた。 年が明けた1月3日の第18節・越谷アルファーズ戦の終盤にB1デビュ&