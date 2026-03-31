３１日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反落。原油先物相場の騰勢が和らいだことを手掛かりに買われる場面があったものの、引けにかけては年度末に伴うポジション調整売りに押された。 ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーがイランの攻撃を受けたと伝えられ、日本時間朝方の時間外取引で米原油先物相場の上げ幅が拡大。エネルギーの輸入依存度が高い日本の物価上振れリスクが意識され、債券