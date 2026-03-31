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○経済統計・イベントなど ０４：００米・バーＦＲＢ（連邦準備制度理事会）理事が法曹団体主催の討論会に参加 ０６：１０米・ボウマンＦＲＢ副議長が講演 ０８：５０日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観） ０９：３０豪・住宅建設許可件数 １０：４５中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数 １６：５０仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５独・製造業購買担