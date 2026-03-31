（新北中央社）北部・新北市淡水区の桜の名所で、ソメイヨシノが見頃を迎えている。同市政府緑美化環境景観処は30日、桜の季節が間もなく終わりを迎えるとし、今年最後の機会にぜひ来訪してほしいと呼びかけた。同処は、全長約3.5キロに及ぶ川沿いの遊歩道「北投子渓桜花林生態歩道」には、100本余りのソメイヨシノが植えられていると紹介。淡い色の花びらが風に舞う様子は、詩や絵画をほうふつとさせ、親子連れや友人同士で散歩を