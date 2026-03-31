ソファやベッドの上で「もう立ち上がりたくない……」と思ったことはないだろうか。そんな究極の怠惰時間を叶えてくれる新アイテム「怠惰なあなたの膝上テーブルクッション」が、サンコーから発売となった。価格は5480円。怠惰を徹底的に快適へと昇華させた製品だ。●膝に乗せるだけで「定位置」が完成怠惰なあなたの膝上テーブルクッションは、膝の上に置くだけで自分専用の完結エリアが完成。MagSafe対応の角度調整マグネッ