31日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比6ポイント安の1846ポイントで取引を終えた。出来高は349枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1848.45ポイントに対しては2.45ポイント安。 株探ニュース