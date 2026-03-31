ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ [東証Ｓ] が3月31日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比18.5％増の18.1億円になり、27年2月期も前期比26.9％増の23億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の30円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％減の4.8億円に減り