ウェルス・マネジメント [東証Ｓ] が3月31日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の業績予想を取り下げ、未定に変更した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 第４四半期中の取引完了を企図しておりました大型の取引について、いずれも交渉中の取引相手先との協議を重ねた結果、来月以降の完了となる見込みと判断するに至りました。係る大型取引が今期業績に与える影響を踏まえ、従来の業績予想