Ｊパワー [東証Ｐ] が3月31日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1190億円→1520億円(前期は1400億円)に27.7％上方修正し、一転して8.5％増益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の890億円→660億円(前期は924億円)に25.8％下方修正し、減益率が3.8％減→28.6％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-