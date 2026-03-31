住友倉庫 [東証Ｐ] が3月31日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の163億円→153億円(前期は174億円)に6.1％下方修正し、減益率が6.8％減→12.6％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の86.4億円→76.4億円(前年同期は92.2億円)に11.6％減額し、減益率が6.2％減→17.1％減に拡大する計算