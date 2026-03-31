メンタルヘルステクノロジーズ [東証Ｇ] が3月31日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年12月期の業績予想は連結経常利益が前期比20.5％増の5.2億円を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しと発表した。 なお、非開示だった26年12月期第2四半期累計(1-6月)の業績予想は連結経常利益が前年同期比8.3％減の2.3億円に減る見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】