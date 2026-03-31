帝人 [東証Ｐ] が3月31日大引け後(16:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の100億円の赤字→850億円の赤字～950億円の赤字に下方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年8月29日付「持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」