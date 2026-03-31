イーグランド [東証Ｓ] が3月31日大引け後(16:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来46円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。な