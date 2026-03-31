今季ブルージェイズからメッツへ移籍したボー・ビシェット内野手が苦戦している。パイレーツとの開幕3連戦は打率.071（14打数1安打）に終わり、喫した三振は8。3戦目にはニューヨークのファンから早くもブーイングを浴びた。フリーエージェント（FA）市場の大物として騒がれ、3年総額1億2600万ドル（約202億円）という大型契約で移籍したスター選手だが、巻き返しなるか注