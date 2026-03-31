中国国家鉄路集団（国鉄）上海局によると、長江デルタ地域を走る鉄道の春休みと清明節期間の輸送は3月31日から4月7日までの8日間実施されます。この間、同地域の鉄道利用客は延べ2800万人の見込みです。特にピークは4月4日で、旅客輸送量は延べ430万人に達し、単日として過去最多を更新する見通しです。 これに先立ち、長江デルタ地域の各都市は、2026年の小中学校の春休みの日程を4月1日から3日までと発表しました。4日から6日ま