AKB48は31日、公式ブログを更新。4月8日の劇場公演よりチケット料金を改定すると発表した。昨今の物価高騰に伴う運営コストの上昇が理由と説明した。同ブログで「いつもAKB48へのご声援、誠にありがとうございます。AKB48劇場では、昨今の物価高騰に伴う運営コストの上昇を受け、慎重に検討を重ねてまいりましたが、今後も安定した劇場運営を維持するため、2026年4月8日(水)の公演よりチケット料金を以下のとおり改定させてい