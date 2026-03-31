フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が31日までに自身のインスタグラムを更新。夫の石井一久氏（52）がGMを務めるプロ野球・楽天の本拠地開幕戦を前に思いをつづった。27日にプロ野球が開幕したことを受け、「Let's go EAGLESワクワクドキドキハラハラの季節がまたやってきました関係者なのでハラハラが多めですが…」と投稿。大量のメッセージカードがテーブルの上に並んだショットを披露し、「毎年恒例の球団の社