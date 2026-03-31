レースクイーンとして活躍する阿澄音々が、3月31日発売の『週刊SPA!』（4月7・14日合併号）に登場し、しなやかな美脚と上品な魅力を披露している。【写真】スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー阿澄音々阿澄は2000年神奈川県生まれ。SUPER GT 2026の「D’station Racing」で“フレッシュエンジェルズ”として活動し、SUPER GTやスーパー耐久シリーズのサーキットを彩る存在として注目を集めている。さらに