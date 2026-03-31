将棋の公式戦番勝負対局規定検討委員会が31日、東京都渋谷区の将棋会館で中間報告を行った。現時点での検討の整理と方向性を示す場として設けられ、最終答申は4月末の予定となっている。同委員会は女流棋士が妊娠・出産時にタイトル戦出場が事実上不可能となる対局規定に対し、福間香奈女流5冠（34）が再考を求めた経緯を受けて発足。報告会では対局者が妊娠した場合、希望すれば日程や場所の変更などを可能な限り検討、調整す