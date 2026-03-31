８年がかりで実現「先輩の思いも背負ってきた」山形県鮭川村で１９８０年代まで特産品として知られたものの、今では幻の花とも言われる「ミチノクヒメユリ」の再興を目指し、地元高校生らのアイデアで葉の成分を用いる美容液が大手化粧品メーカーから４月に発売される。生徒らは「花が広まり、地域を元気にするきっかけになれば」と夢を膨らませている。（新庄通信部渡辺ひなの）ユリ科のミチノクヒメユリは、草丈４０〜５０