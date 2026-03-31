学校で新聞を教材として活用するＮＩＥ（教育に新聞を）活動を展開する神奈川県ＮＩＥ推進協議会（会長・重松克也横浜国立大教授）は、２０２６年度のＮＩＥ実践指定校１３校を募集している。対象は県内の国公私立小中高校と特別支援学校で、１学級や１学年単位での応募も可能。日本新聞協会が認定し、実践期間は原則２年間となる。指定校には、同協議会に加盟する日刊７紙（小中高生向け新聞、英字新聞への変更可）が各１部