Photo: 小原啓樹 Wi-Fi環境の見直しって、住み替えや家具の買い替えと同じくらい大事。春の新生活シーズン、進学や就職でひとり暮らしを始める人はもちろん、引っ越しや家族構成の変化によって、暮らしのスタイルが変わるご家庭も多いことでしょう。ひょっとして、家具の買い替えや住まい選びには余念がないのに、おうちインターネットを支えるWi-Fiルーターに関しては「これまで使っていた