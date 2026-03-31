能登半島地震からの復興への願いを込めて全国から集まった2300枚を超える絵はがきが、31日から石川県庁の展望ロビーなどで展示が始まりました。「能登にいる大切な人へ」「忘れないこれからもずっと」カラフルな絵はがきに込められたエールの数々。能登半島地震の記憶を風化させまいと、エフエム石川が取り組む「能登エールアートプロジェクト」に寄せられた絵葉書です。石川県の観光ブランドプロデュ