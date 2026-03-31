「やはり、子どものころから“活字中毒”だったので……」3月25日、三笠宮家の彬子さまが、東京都内で開かれていた『マンガ 赤と青のガウン』刊行記念イベントに出席された。文芸評論家の三宅香帆さんから、原作となった彬子さまのエッセイ『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（PHP文庫）の執筆にあたって、どうやって文章を学ばれてきたのかを問われ、冒頭のように明かされた。「常に何かしら読んでいないと落ち着かず、ペ