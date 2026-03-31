お母さんが複数の猫ちゃん達に囲まれる様子が微笑ましいと話題です。動画には「母ちゃんネコまみれで最強です」「お母さん羨ましい」等のコメントが寄せられ1万9千回以上再生されているようです。 【動画：床で寝るお母さん→４匹のネコがまわりに集まって…羨ましすぎる『モテモテな光景』】 猫ちゃん5匹との日常 YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、猫ちゃんを飼っているご家庭の日常のワンシーンです。5