テレビと家具のすき間で、なにやらもぞもぞ動く小さな影…。その正体は、ひとり遊びに夢中な子猫でした。思わず見守りたくなる光景に、多くの人が釘付けに。投稿は記事執筆時点で51万再生を突破し、「なんじゃこのカワイイいきもんは」「気づいたら何回も見てました」といった声が寄せられています。 【動画：テレビと家具のすきまで遊んでいた猫→『飼い主さんと目が合った』次の瞬間…可愛すぎる反応】 すき間から現れたモフモ