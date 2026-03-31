1.気温差による体調不良 春は「暖かい」というイメージがありますが、日中は暖かくても朝晩は冷え込むなど寒暖差のある日が多い季節です。 猫は急激な温度変化にはそれほど強くありません。代表的な症状としては、以下のようなトラブルがあげられます。 胃腸の機能低下による下痢や嘔吐 寒さや乾燥によるくしゃみや鼻水 乾燥やバリア機能の低下による皮膚のかゆみやフケ 飲水量の低下による泌尿器トラブ