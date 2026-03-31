ファンクロックバンド「FLYING KIDS」のボーカル・浜崎貴司(60)が31日、自身のインスタグラムを更新。父の死去を報告した。 【写真】昨年３月の“凱旋"ライブでは父への盛大な拍手「あれで私は最大の親孝行が出来ました」 両親2人の写った写真とともに、「父が亡くなりました。91歳でした。3/13に倒れ、3/14の父の誕生日は病室で迎えました。それから病室で約2週間治療を受けましたが、3/25に息を引き取りました」と伝