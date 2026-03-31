西川緑道公園（岡山市3月31日） 岡山地方気象台によりますと、31日午後1時55分、岡山市北区津島中で26.7℃、福渡で26.2℃と、3月としては統計開始以来、最も高い気温となりました。 岡山県では倉敷市（25.5℃）、玉野市（24.4℃）、瀬戸内市（23.6℃）、和気町（25.3℃）も3月の最高気温を更新しました。