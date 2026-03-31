記事ポイント常磐線で都心33分・水とみどりの環境を「とりでの魅力」12項目で紹介フルカラー28ページに厳選3コース・グルメ・歴史スポット・イベントを収録市内公共施設で無料配布中、電子書籍版での閲覧にも対応 茨城県取手市が「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版を発行しています。常磐線で都心まで33分、水とみどりに囲まれた「ほどよく絶妙」なまちの魅力を、フルカラー28ページに凝縮した一冊です。市内の公共施設で無