GitHubのプルリクエストでCopilotを呼び出したところ、勝手に広告を挿入されてしまったと開発者が報告しました。notes: copilot edited an ad into my prhttps://notes.zachmanson.com/copilot-edited-an-ad-into-my-pr/開発者のザック・マンソン氏によると、チームメンバーがマンソン氏のプルリクエストのタイプミスを修正しようとCopilotを呼び出したところ、Copilotがプルリクエストの説明を編集し、自社と生産性向上ツール「Ra