サッカー日本代表は３１日（日本時間４月１日未明）、イングランド代表と対戦する。“スリーライオンズ”の愛称を持ち、Ｗ杯は８大会連続１７回目の出場で、最高成績は１９６６年大会での優勝。今回の欧州予選も８戦全勝（２２得点、無失点）と、圧倒的な強さで突破した。日本は、イングランドとの過去３度の対戦で１分け２敗で、まだ勝利はない。２０１８年の森保ジャパン発足以降、欧州勢とは通算６勝１分け（引き分けは２２