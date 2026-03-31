◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」東日本大震災は３月１１日に発生から１５年を迎えた。警察庁によると３月１日時点の死者は１万５９０１人、行方不明者は２５１９人。いまだ身元が分からない遺体は岩手、宮城両県で５３体あるという。宮城県警の身元不明・行方不明者捜査班担当者に聞くと、身元不明となるのは「家族から行方不明届が出ていない」「遺体の損傷が激しくて身元特定の確認が困難」などが理由。現在は「戸籍を