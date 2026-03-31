フィギュアスケートのチェコ・プラハで行われた世界選手権日本代表が３月３１日、羽田空港に帰国した。男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）らが今大会限りで現役引退する女子の坂本花織（シスメックス）をサプライズパーティーでねぎらったことを明かした。鍵山によると、主に「女性陣」が「サプライズしよう！」音頭を取って坂本をねぎらうパーティーが開かれたという。女子で１７歳の中井亜美（