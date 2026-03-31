ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業25周年を記念して、パークの歴史を深く知ることができる特別なギャラリー「Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U!!!〜」が年間パス・センターにオープン！2001年の開業当時のパークへタイムトラベルできるような、貴重なジオラマや資料が展示されている本ギャラリーの見どころを詳しく解説します。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Dis