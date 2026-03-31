料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。義母と桜の名所を訪れたことや、帰省先での食事についてつづった。【映像】中目黒に設置された“桜の目隠し幕” （実際の様子）桜井は「予定変更で日本一の圧巻のお花見」というタイトルでブログを更新。「今日は滋賀で桜満喫予定でしたが」と明かすも「滋賀、、全く咲いていなく あきらめて大津よりの京都へ」と予定を変更したことを報告した。また「今日はお義母さんと一