4月の食品の値上げは、半年ぶりに、2500品目を超える見通しです。イラン情勢の影響で、今年後半にかけては値上げラッシュが再燃する可能性が指摘されています。【映像】4月に値上げする食品（複数カット）帝国データバンクによりますと、4月の食品の値上げは2798品目です。最も多いのはマヨネーズなどの調味料で、即席麺などの「加工食品」が続きました。「原材料」では、食用油が目立っています。値上げの動きは、春先まで